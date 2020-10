„KunstReich“ in Auerbach eröffnet

Auerbach.Die Kunst hat bei der Behindertenhilfe Bergstraße (BHB) eine lange Tradition. Seit 1997 pulsiert die kreative Ader der Einrichtung in unterschiedlichen Rhythmen. In den Jahresausstellungen und überregionalen Werkschauen spiegelt sich immer wieder eine beachtliche Vielfalt an Stilen, Ausdrucksformen und persönlichen Entwicklungen.

Jetzt hat die Sparte die nächsthöhere Stufe erreicht: mit

...