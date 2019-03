Kunterbunte Narrenmesse

Bensheim.Wer einen Menschen einen Narren nennt, der muss normalerweise mit Repressalien des so bezeichneten Mitmenschen rechnen. Anders in der fünften Jahreszeit, hier ist ein Narr zu sein eine Ehrenbezeichnung – und dann lädt sogar die Kirchengemeinde zu einer Narrenmesse ein.

Am Sonntag wurde das Hochamt in der Bensheimer Pfarrkirche Sankt Georg zu einem fröhlichen Zusammensein von Menschen, die das Leben und die Schöpfung feierten und in der Pfarrer Thomas Catta seine Predigt in Reimform der Gemeinde vortrug.

Ein besonderer Einzug

Schon der Einzug der Messdiener mit Pfarrer Catta war etwas Besonderes, denn ihnen folgte das närrische Bensheim mit BKG und dem Trommelcorps sowie Abordnungen der Grieseler Roten Funken und der Bensheimer Frauenfastnacht. Wie in den vergangenen Jahren konnte man als musikalischen Gast die „Ingelheimer Konfettis“ begrüßen, die mit ihren Liedern auch den größten Fastnachtsmuffel mitrissen und zum Mitsingen und Mitklatschen bewegen konnten.

Die Gruppe „Konfettis“ verstand es schon im vergangenen Jahr, ihr Publikum in Sankt Georg zu begeistern. Als Akteure in der Fastnachtshochburg Mainz und fester Bestandteil der Fastnachtssitzungen des größten Mainzer Karneval Vereins (MCV) gelten sie als eine der populärsten Gesangsgruppen im Großraum Rhein-Main. Und Pfarrer Catta betonte, wie glücklich man ist, dass die Gruppe am Sonntag nach Bensheim gekommen sei und nicht nach „Hepprum“.

Auch bei Thomas Cattas gereimter Predigt, die unter dem Motto „Heb mich mal hinne rum“ stand, waren die Konfettis die perfekte musikalische Begleitung.

Und so konnten am Ende des wunderschönen Gottesdienstes alle mit einstimmen: „So ein Tag, so wunderschön wie heute“. Denn für die Narren beginnt wieder eine lange Wartezeit nach Aschermittwoch, bis es am 11.11. wieder heißt „Bensem Eijo“. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.03.2019