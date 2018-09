Kurkonzert mit dem TSV-Orchester

Auerbach.Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu – und zeitgleich geht die erfolgreiche Reihe der Kurkonzerte des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach auf die Zielgerade. Wie schon in den Vorjahren waren die musikalischen Sonntagmorgen-Einladungen in den Kronepark auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg.

Musik, Kunst und Unterhaltung unter freiem Himmel bei einem Glas Wein oder Selters, bei Gegrilltem und netten Gesprächen, kamen bei den Besuchern gut an. Ein Riesenerfolg war auch die Nachmittagspremiere mit dem Goethe-Voices-Ensemble, die viele junge Zuhörer anzog.

Traditionell läutet das Orchester des TSV Mannheim unter seinem Dirigenten Ionel Ungureanu das Ende der Auerbacher Konzertsaison ein. Am Sonntag (9.) spielen die Musiker aus der Quadratestadt ab 11 Uhr im Bürgerhaus Kronepark eine Mischung aus Film- und Musicalmelodien, Opernarien und Klassikern der Swing-Ära.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist wie immer frei. Der Kur- und Verkehrsverein freut sich über eine Spende. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 06.09.2018