Kurs: Erste Hilfe am Hund

Bensheim.So wie es für verletzte Menschen Sofortmaßnahmen gibt, brauchen auch Hunde manchmal erste Hilfe. Wie Notfallsituationen – vom Insektenstich über verschluckte Gegenstände bis hin zur Vergiftung – einzuschätzen sind, wie verschiedene Verletzungen versorgt und Verbände angelegt werden, das erklärt eine erfahrene Tierarzthelferin und Hundetrainerin im Kurs der Kreisvolkshochschule.

Außerdem gibt sie Tipps zur Vorbeugung von Zecken- und Flohbefall sowie zur richtigen Ausstattung einer Hundeapotheke. Fragen der Teilnehmer werden in den Kurs integriert. Der Kurs läuft am Freitag, 24. Mai, von 19 bis 21.30 Uhr in Bensheim, im Seminarraum der Kreisvolkshochschule, Am Wambolterhof 2.

Weitere Informationen und Anmeldung über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251 1729621. red

