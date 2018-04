Anzeige

Bensheim.Die Stadtkultur Bensheim bietet im Rahmen der Engagementförderung „Weiterbildung im Ehrenamt“ am Samstag, 28. April, von 13 bis 16 Uhr einen Workshop „Homepage und Facebook für Vereine: FAQ“ an. Und schon beginnen die Fragen: Was heißt eigentlich FAQ? Einfache Antwort: In den FAQ einer Homepage werden die wichtigsten Fragen, die frequently asked questions, beantwortet. Genau darum soll es auch in diesem Workshop gehen: Zunächst werden die grundsätzlichen Elemente und Möglichkeiten einer Vereinshomepage erarbeitet.

Dabei geht es neben dem Nutzen auch um Organisatorisches und um rechtliche Aspekte wie die Impressumspflicht und Urheberrechte. Auch über Realisierungsmöglichkeiten und Kosten wird gesprochen. Weitere Themen sind die Suchmaschinenoptimierung, Google und Facebook. Erklärt wird, was die Teilnehmer interessiert.

Anmeldung bei der Stadtkultur, Telefon 06251/58263-76, Mail: stadtkultur@bensheim.de. red