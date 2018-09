Kurs über Indexfonds

Bensheim.Ein ETF – Exchange Traded Fund – ist ein börsengehandelter Indexfond, dessen Wert direkt an einen Index, wie DAX, Dow Jones, Euro Stoxx, gekoppelt ist. Es gibt ein umfangreiches Angebot an ETFs, das Anlegern zahlreiche Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich verschiedener Strategien und Anlageklassen eröffnet.

Keine konkreten Empfehlungen

Ein Kurs der Kreisvolkshochschule vermittelt Grundwissen über ETFs, Informationen über die richtige Auswahl, den optimalen Depotaufbau sowie das passende Risikomanagement. Konkrete Empfehlungen werden nicht gegeben.

Der Kurs läuft am Mittwoch, 17. Oktober, von 18 bis 20 Uhr, im Gebäude der Volkshochschule in Bensheim, Am Wambolterhof 2. red

