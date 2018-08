Anzeige

Bensheim.Der TV Bensheim bietet einen Kurs „Yoga auf dem Stuhl“ an. In diesem Kurs werden altbewährte Übungsreihen übertragen in Übungen, die auf einem Stuhl ausgeführt werden. Diese sind auf Bedürfnisse und Fähigkeiten von Menschen 50 plus sowie Menschen mit eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten zugeschnitten.

Die Hauptziele von Yoga auf dem Stuhl sind: Balance und Koordinationsfähigkeit, Aufrichtung der Wirbelsäule, Erweiterung des Lungenvolumens und somit Erhöhung der Lebensqualität.

In erster Stunde reinschnuppern

Der Kurs findet mittwochs von 9.30 bis 11 Uhr im neuen Gymnastikraum des Weiherhausstadions (Stadionseite Saarstraße) in Auerbach statt. Für Mitglieder des TV Bensheim ist die Teilnahme kostenlos. Es besteht die Möglichkeit für Nichtmitglieder, eine Zehnerkarte zu erwerben. Kostenloses und unverbindliches Schnuppern ist in der ersten Stunde möglich am Mittwoch (8.). Der Kurs findet danach regelmäßig mittwochs statt.