Bensheim.Wenn Kinder mit den Hausaufgaben nicht allein klarkommen, sehen sich Eltern in der Pflicht. Wie kann man Schulkinder sinnvoll unterstützen und verhindern, dass Hausaufgaben in der Familie zum Zündstoff werden?

Im Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße erfahren Eltern, welche Methoden und Rahmenbedingungen geeignet sind, um Kindern Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Typische Situationen rund um das Thema Hausaufgaben werden aufgezeigt und mit Lösungsvorschlägen versehen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Angesprochen sind Eltern, deren Kinder zwischen sechs und fünfzehn Jahre alt sind. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 27. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr im Volkshochschul-Gebäude in Bensheim, Am Wambolterhof 2 statt.