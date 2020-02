Kurse rund um die Gesundheit

Bensheim.Aktiv etwas für die eigene Gesundheit und die Muskulatur tun und den Rücken in Schwung halten – die Kreisvolkshochschule Bergstraße (Kvhs) hat dazu die passenden Angebote.

Alle Kurse laufen montags, ab 10. Februar. In der DRK-Unterkunft in der Rheinstraße 6 findet der Kurs Wirbelsäulengymnastik für ältere Teilnehmer (überwiegend Stuhlgymnastik), ab 15.45 Uhr statt. Ab 17.30 Uhr gibt es einen Qi Gong Basiskurs im Turnraum der Seebergschule in Bensheim. Hier ist vor allem Entspannung angesagt.

Mehr auspowern kann man sich beim Zumba – immer montags um 18.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Fehlheim. red

