Kurz notiert

Telefonische Sprechstunde

Bensheim.Für Mittwoch (22.) ist eine telefonische Sprechstunde von 15 bis 16 Uhr mit Bürgermeister Rolf Richter geplant. Zur besseren Planung wird um Anmeldung unter Telefon 06251/14200 gebeten. red

„Junkergarten“ wieder frei

Schwanheim. Die Straße „Am Junkergarten“ ist ab sofort für den Verkehr freigegeben, so dass die ursprüngliche Einbahnstraßenregelung wieder gilt: Das heißt von Bensheim kommend verläuft die Streckenführung durch den Junkergarten und von Fehlheim kommend verläuft die Strecke über die Straße „Am Falltor“. Die Ersatzhaltestelle für Busse, die bisher am Falltor war, ist ab sofort wieder an der Rohrheimer Straße (Haltestelle Rathausstraße). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.04.2020