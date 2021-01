Kurz notiert

Gottesdienst fällt aus

Bensheim.Die Evangelische Stephanusgemeinde in Bensheim teilt mit, dass der Gottesdienst am Sonntag, 10. Januar, leider entfällt. red

Hospizverein zieht um

Bensheim. Am Donnerstag, 14. Januar, zieht die Geschäftsstelle des Hospizvereins Bergstraße in die Bensheimer Stadtmitte. An diesem Tag sind der Verein und auch die Hospizstiftung nur telefonisch unter der bekannten Rufnummer 06251/ 989450 erreichbar. Ab 15. Januar sind beide Einrichtungen an der neuen Adresse, Am Wambolterhof 4-6, Bensheim, wieder für Interessenten und Hilfesuchende da. red

