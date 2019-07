„Kurzer Draht“ zwischen Polizei und Stadt

Bensheim.Die Grüne Liste Bensheim (GLB) besuchte die hiesige Polizeistation und sprach mit Hans-Peter Kleinhanß, der seit September 2018 die Polizeistation leitet, sowie seinem Stellvertreter, Matthias Groh, über Sicherheit in Bensheim.

Die Bensheimer Station gehört zur Polizeidirektion Bergstraße innerhalb des Polizeipräsidiums Südhessen. Im Gebäude in der Wilhelmstraße arbeiten fünf Dienstgruppen im Zwölf-Stunden-Schichtbetrieb.

Ordnungsdezernent Adil Oyan lobte den „kurzen Draht“ zur Polizeistation und die damit verbundene enge Zusammenarbeit mit dem Rathaus, die Synergieeffekte mit sich bringe. Neben der Polizeistreife wird in Bensheim der freiwillige Polizeidienst eingesetzt, unterstützt durch die Stadtpolizei und die sogenannte „City-Streife“ der Stadt.

Ein regelmäßiger Jour fixe zwischen Stadt und Polizei sorge für eine enge Abstimmung. Zusammengearbeitet werde nicht nur bei Einsätzen oder Großveranstaltungen, sondern etwa auch bei der Planung eines Neubauviertels. Die Polizei bietet der Stadt Präventionshilfe aus der Abteilung Städtebau und Kommunalprävention, um Angsträume schon im frühen Stadium zu verhindern und ein soziales Miteinander von Anfang an offen zu gestalten.

Radverkehr: Für die Grünen ist der Ausbau des Radverkehrs ein zentrales Element der Verkehrswende und in der Bekämpfung der Klimakrise. „Dass es dabei sicher zugehen muss und Radfahrer genügend Raum brauchen, ist selbstverständlich. Die Polizei ist für uns ein wichtiger Partner in der Gestaltung und Umsetzung der Verkehrswende“, sagt GLB-Stadtverordneter Moritz Müller.

Positiv habe sich die Bilanz der gemeldeten Verkehrsunfälle mit Radfahrern entwickelt. Im Jahr 2018 wurden 53 Unfälle gemeldet, etwas weniger als noch im Vorjahr. Ob die Auswirkungen der E-Bikes und E-Scooter in den kommenden Jahren statistisch erkennbar und Präventionsprogramme zum sicheren Bedienen der schnellen Elektrofahrzeuge für Erwachsene nötig seien, bleibe abzuwarten, heißt es in einer Pressemitteilung der GLB. Für die Polizei sei derzeit kein Problem erkennbar.

Dennoch sei auch im Bereich Radverkehr noch viel zu tun. „Es bräuchte mehr, breitere und sichere Radwege“, meint Doris Sterzelmaier, GLB-Fraktionsvorsitzende.

Kriminalstatistik: Während die Zahl der Kriminalfälle in Bensheim zurückgehe und in Bereichen wie Wohnungseinbrüchen die Aufklärungsquote steige, nehme die Zahl der Drogendelikte zu. Ein genauer Blick in die Statistik verrate aber, dass im vergangenen Jahr auch deutlich mehr Kontrollen durchgeführt worden seien und somit die tatsächliche Fallzahl nicht unbedingt gestiegen sein müsse, heißt es weiter. In Kooperation mit der Bundespolizei und dem Ordnungsamt werden regelmäßig Kontrollen an Brennpunkten durchgeführt. In der Mehrzahl der Fälle handele es sich dabei um sogenannte leichte Drogendelikte.

Personalstärke: Positiv berichtete Stationsleiter Kleinhanß über die Programme zur Personalaufstockung der schwarz-grünen Landesregierung. Beschlossen wurde in der letzten Regierungsperiode die Schaffung von 1500 neuen Beamtenstellen. Wenn diese Beamten nach der noch erforderlichen Ausbildungszeit sukzessive in die Fläche verteilt werden, erwartet Kleinhanß ein allmähliches Anwachsen des Personals und damit eine spürbare Entlastung. Bis dahin müsse man noch Geduld haben. Eine Verstärkung sei es aber auch schon, wenn die Polizeischüler ihre mehrwöchigen Fachpraktika in Bensheim absolvierten. So sind auch im August wieder mehrere Praktikanten der Polizeistation zugeteilt.

Videoüberwachung: Das grüne Verhältnis zu Überwachungskameras ist traditionell problembehaftet. „In Bensheim waren es aber die Grünen, die sich für eine gezielte Kameraüberwachung im Bahnhofsumfeld eingesetzt haben, nachdem die Voraussetzungen für einen Kriminalitätsschwerpunkt vorlagen“, schreibt die GLB. Die Zahl der bestehenden Videokameras sei ausreichend, die jüngsten Verbesserungen bei der Hängung und Ausrichtung seien sinnvoll, um das Umfeld zu kontrollieren. Eine zukünftige Modernisierung der Anlage sei jedoch wünschenswert.

Beim abschließenden Rundgang durch die Polizeistation wurde den Grünen die Lagezentrale und Zellen gezeigt. Mit Videobildern wird alles zentral live verfolgt. So kann im Notfall nicht nur die Videoaufzeichnung bei der Aufklärung helfen, sondern bei einem Konflikt schon im Entstehen reagiert werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.07.2019