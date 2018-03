Lachend lernen: Gute Laune in der Schule

Anzeige

Ausgelöst wurde das durch ein Paket seines alten Freunds und Bühnenkollegen Eckart von Hirschhausen (Stiftungsgründer von „Humor hilft heilen“) mit humoristischen Texten für Schulen und Krankenhäuser. Darin auch ein Witzebuch für Kinder. In Marion Kaisers Klasse hat das Buch einen kleinen Erdrutsch ausgelöst. Seither wird dort ein Witz des Tages zelebriert. Die Wertigkeit und pädagogische Qualität des Humors erhielt eine neue Bedeutung. Die Pädagogin begann, Humor in bestimmten Situationen und Lern-Kontexten gezielt einzusetzen. Die Wahrnehmung komischer Momente verfeinerte sich, die Atmosphäre wurde eine andere. „Es geht darum, die Schüler mit einfachen Techniken zum Lachen zu bringen“, so Felix Gaudo.

Die Tipps sollen den Spaß am Lehrerberuf erhalten und sind für alle gedacht, die vom ewigen „Ernst des Lebens“ genug haben. Neben praktischen Ritualen, humoristischen Spielarten und situative Einsatzmöglichkeiten präsentieren die Autoren auch praktische Tipps und Materialien zum Trainieren der Humorfähigkeit.

Über Jahre hat Marion Kaiser im Unterricht Erfahrungen gesammelt und spielerisch verschiedene Strategien ausprobiert. Schnell hatte sich gezeigt, dass durch fein dosierten Humor (es geht nicht um Klassen-Clowns!) das Stress- und Konfliktpotenzial entschärft und die Klassengemeinschaft gestärkt wurde. Die positive Dynamik hat sie ein Stück weit selbst überrascht – und begeistert. Die Ergebnisse der therapeutischen Praxis werden im Buch mit Elementen aus der positiven Psychologie verzahnt. Diese Strömung befasst sich vornehmlich mit Größen wie Glück, Optimismus, Vertrauen und den individuellen Stärken des einzelnen Menschen.

„Humorvoller Unterricht fördert die Neugier, die Kreativität und die Motivation der Schüler“, betont Felix Gaudo. Das weiß jeder, der in seiner eigenen Erinnerung in die Schulzeit zurückblättert. Es waren immer die humorvollen, sympathischen und mitreißenden Lehrer, bei denen man gern in den Unterricht gegangen ist. Menschen mit Freunde an Ironie, mit spontanem Wortwitz und gelassener Distanz zu sich selbst.

Humor als Lernpartner

Gaudo erkennt darin auch ein inspirierendes, befreiendes Moment: Humor als Lernpartner, der – richtig eingesetzt – sprachliche Intelligenz und Kreativität fördern sowie Interesse und Konzentration fördern kann. Gleichzeitig werden Ängste abgebaut und die Gemeinschaft gestärkt. Studien belegen dies.

„Man muss nicht als Spaßmacher geboren sein. Diese Techniken sind für jeden erlernbar“, so der Autor mit 30 Jahren Bühnenerfahrung. Humor als Bildungsauftrag. Slapstick für die Jüngeren, Satire und Sprachwitz für die älteren Schüler. Das Buch will Mut machen, neue Wege zu gehen und den täglich, oftmals belastenden Unterricht durch eine andere Brille zu sehen. Positiver Humor, der auf Wertschätzung und Respekt basiert, kann Konflikte entschärfen – auch mit Eltern, sind Felix Gaudo und Marion Kaiser überzeugt.

Die Atmosphäre und das Klassenklima sind keine pädagogischen Nebenwirkungen, sondern elementare Größen für den Erfolg von Lernprozessen. Brandneu ist diese Erkenntnis nicht. Doch in der praktischen Umsetzung hapert es noch.

„Lachen lernen“ ist ein180-seitiger Stimmungsaufheller (nicht nur) für Lehrer, der dabei helfen kann.

