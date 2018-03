Anzeige

Bensheim.Am 20. März um 20 Uhr werden Felix Gaudo und Marion Kaiser in der Bensheimer Bücherstube in der Bahnhofstraße 7 ihr Buch „Lachend lernen – Humortechniken für den Unterricht“ vorstellen.

Humorvoller Unterricht fördert die Neugier, die Kreativität und die Motivation der Schüler. Darüber hinaus kann Humor Konflikte entschärfen und ist außerdem ein wirksames Mittel gegen Stress, heißt es in der Ankündigung. Die beiden Autoren zeigen das in ihrem Buch nicht nur für Pädagogen. Die Techniken, die sie vorstellen, sind ebenso im Beruf und in der Familie einsetzbar. Der Eintritt ist frei. red