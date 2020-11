Ladendieb festgenommen

Bensheim.Der Diebstahl von Lebensmittel im Wert von nur wenigen Euro wurde einem 17-Jährigen am Mittwochmittag zum Verhängnis. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Supermarkts in der Schwanheimer Straße konnte den Beschuldigten gegen 13 Uhr dabei beobachten, wie er sich die Lebensmittel in einen mitgebrachten Rucksack steckte.

Als er versuchte, den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen, stellte der Mitarbeiter den Verdächtigen, der daraufhin zuschlug. Trotz der leichten Blessuren gelang es dem Angestellten, den 17-Jährigen festzuhalten und die Polizei zu verständigen, die den jungen Mann anschließend mit zur Dienstelle nahm.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des räuberischen Diebstahls verantworten müssen, so die Polizei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.11.2020