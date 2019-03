Bensheim.Der SV Schönberg zündet am Samstag (23.) zum zweiten Mal ein Lärmfeuer auf dem Eichelberg. Beginn ist um 18 Uhr. Das Feuer wird bis zirka 22 Uhr brennen und bis weit in die Ebene leuchten.

Der Sportverein lädt ein, dieses öffentliche Spektakel mitzuerleben. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Der Eichelberg ist nur zu Fuß erreichbar. Der vom SV Schönberg ausgeschilderte Weg führt vom Parkplatz am Sportplatz über den Wambolder Sand. Alternativ von Schönberg aus über den Hofweg bis zum ehemaligen Kindergarten, dann links weiter zum Eichelberg.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr hofft der Sportverein, der in diesem Jahr sein 70. Jubiläum feiert, wieder auf zahlreiche Gäste. Verbrannt werden am Samstag auch die Weihnachtsbäume, die der SV im Januar im Ortsgebiet eingesammelt hatte. Der Verein war für die Freiwillige Feuerwehr eingesprungen. Die Brandschützer werden am Samstag dafür sorgen, dass alles sicher über die Bühne geht. tr

