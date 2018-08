Lärmschutz und Wohnungsbau im Mittelpunkt

Bensheim.Die nächste Fraktionssitzung der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet am Dienstag (28.) um 19 Uhr im Hotel Felix statt. Im Mittelpunkt steht die Forderung nach Tempo 100 auf der A 5, um zumindest nachts die Lärmentwicklung der Autobahn im gesamten Stadtgebiet zu reduzieren. „Mit der Ablehnung des Antrages der Stadtverwaltung auf Temporeduzierung durch Hessen Mobil geben wir uns nicht zufrieden“, stellt Stadtverordneter Franz Apfel fest.

Neben dem bereits abgeschickten Brief an den hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir will man über weitere Aktionen sprechen. „Wir werden die anstehende Landtagswahl nutzen, um hier unserem Ziel näherzukommen“, kündigt Stadtverordneter Norbert Koller an.

Um 19.45 Uhr treffen sich die Mitglieder der BfB in öffentlicher Sitzung ebenfalls im Hotel Felix. Das Thema Sozialer Wohnungsbau steht im Mittelpunkt der Aussprache. „Für diese Wahlperiode haben wir gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern neben dem Meerbachsportplatz einiges auf den Weg gebracht. Über weitere unterstützende Projekte für bezahlbaren Wohnungsraum in Bensheim wird gesprochen“, erklärt Stadtverordnete Angela Manteuffel. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.08.2018