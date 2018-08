Anzeige

Bensheim. Nach außen drang während der Bauphase wenig. Innerhalb von acht Monaten stand die städtische Lagerhalle auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände. Das Multifunktionsgebäude - so der offizielle Titel - kann bezogen werden. Was in der Praxis bedeutet: 15 Vereine, Feuerwehr und die Stadt werden die 2020 Quadratmeter Nutzfläche vermutlich bis ins hinterste Eck ausfüllen.

Hinter den Kulissen mussten jedoch einige Klippen umschifft werden, bevor nun Vollzug gemeldet werden konnte. Ungünstige Gründungsverhältnisse auf dem ehemaligen Militärgelände, dazu (man mag es kaum glauben) viele Regenfälle zu Baubeginn erwiesen sich als Herausforderungen für die Planer. Dennoch lag man am Ende im Zeitplan. Die Kosten summieren sich nach aktuellem Stand einschließlich Erschließung, Außenanlage und Nebenkosten auf 1,38 Millionen Euro. Die ursprüngliche Schätzung belief sich auf knapp 1,1 Millionen Euro.

Die Stadt rechnet jedoch mit einer Förderung aus dem Stadtumbauprogramm von 62 Prozent der sogenannten zuwendungsfähigen Kosten. Der laufende Betrieb dürfte kein allzu großes Loch in den Haushalt reißen, weil die Halle nicht beheizt wird. Hinzu kommt, dass die Verwaltung ab dem 1. September durch den Neubau zwei in Schwanheim angemietete Lagerhallen nicht mehr benötigt, was sich in der Stadtkasse positiv bemerkbar macht. dr