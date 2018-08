Lagerhalle kostet 1,38 Millionen Euro

Die neue Lagerhalle auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände in der Weststadt ist bezugsfertig. © Neu

Bensheim.Nach außen drang während der Bauphase wenig. Innerhalb von acht Monaten stand die städtische Lagerhalle auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände. Das Multifunktionsgebäude – so der offizielle Titel – kann bezogen werden. Was in der Praxis bedeutet: 15 Vereine, Feuerwehr und die Stadt werden die 2020 Quadratmeter Nutzfläche vermutlich bis ins hinterste Eck ausfüllen.

Hinter den Kulissen

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3983 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.08.2018