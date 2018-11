Landesehrenbrief für Michael Schneider

Bensheim/Lorsch.Im Rahmen der Jahresabschlussfeier der Tauchsportfreunde Bensheim (TSF) in der Gaststätte Ehlried in Lorsch wurde der langjährige Vorsitzende Michael Schneider mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet. Schneider gehörte vor nunmehr 30 Jahren zu den Gründungsmitgliedern des Tauchsportvereins und ist seit der ersten Stunde dessen Vorsitzender.

Die Verleihung nahmen der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt, Helmut Glanzner, Bürgermeister seines Wohnorts Einhausen, und der Bensheimer Stadtrat Adil Oyan, in Vertretung für Bürgermeister Rolf Richter, gemeinsam vor.

Engelhardt würdigte das langjährige ehrenamtliche Engagement von Michael Schneider, der bereits 2013 mit dem Ehrenteller der Stadt Bensheim ausgezeichnet wurde. Der Vereinsvorsitzende hat sich nach der Gründung im November 1988 dafür eingesetzt, dass die Tauchsportfreunde Trainingszeiten im damaligen Hallenbad bekommen haben – und auch einen Raum im Kellergeschoss des alten Schwimmbades zur Lagerung von Materialien und Ausrüstung.

Auf Initiative von Michael Schneider und nach langen Verhandlungen erhielten die Tauchsportfreunde Mitte der 1990er Jahre ein Clubhaus am Badesee in Bensheim sowie die entsprechende Tauchgenehmigung im See. So konnte sich der Verein weiter entwickeln und entsprechende Tauchausbildungen anbieten – bis hin zum Tauchlehrer. Auch im neuen Schwimmbad, dem von der GGEW betriebenen Basinusbad, konnten wieder Trainingszeiten für die Tauchsportler realisiert werden.

Durch die Gründung einer Jugendabteilung wird nicht nur die Tauchausbildung jugendgerecht vermittelt, auch die aktuell sehr wichtigen Umweltaspekte spielen dabei eine große Rolle.

Die Tauchsportfreunde begingen im Rahmen der Jahresabschlussfeier gleichzeitig ihr 30-jähriges Bestehen. 28 Tauchsportler kamen im November 1988 zur Gründungsversammlung der TSF in Lorsch. Heute zählt der Verein rund 200 Mitglieder. Das Vereinsleben ist intakt, die Jugendabteilung wächst.

Stadtrat Adil Oyan, der selbst Taucher ist, überbrachte zum 30-jährigen Vereinsjubiläum die Glückwünsche des Bensheimer Magistrats und des Bürgermeisters. Dem Vorsitzenden Michael Schneider übergab er verbunden mit den besten Wünschen ein Präsent mit Glückwunschschreiben.

Diese ersten 30 Jahre der Tauchsportfreunde seien untrennbar mit der Person Michael Schneider verbunden, betonte Oyan. „Danke für dein Engagement und deinen unermüdlichen Einsatz, den wir heute nicht nur feiern, sondern auch würdigen.“ Schneider habe den Landesehrenbrief mehr als verdient. Oyan wünschte ihm „weiterhin viel Kraft und Geduld für alles, was du dir vornimmst – und am besten auch Freude dabei“.

Dass sich die Tauchsportfreunde so gut entwickelt haben, sei vielen Menschen zu verdanken, betonte Michael Schneider: „Tauchlehrer, Trainer, aktive Mitglieder, die sich einbringen und auch die vielen ehemaligen Vereinsmitglieder, die in ihrer Zeit dafür gesorgt haben, dass wir heute so gut dastehen – dafür allen ein großes Dankeschön und ein ,Weiter so’.“ red

