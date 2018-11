Lange Filmnacht in Sankt Georg

Bensheim.Wenn vor dem Altar der Kirche Sankt Georg eine Großleinwand aufgestellt und im Seitenschiff des beleuchteten Gotteshauses eine lange, festliche Tafel gedeckt wird, dann ist klar, dass hier kein „normaler“ Gottesdienst stattfindet. Die katholische Kirchengemeinde – verantwortlich ist die Projektgruppe Familie mit Monika Heß und Anja Wendel an der Spitze – lädt vielmehr zur „langen Filmnacht“ im Kirchen-Kino ein.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr begaben sich Pfarrer Thomas Catta und das Organisationsteam erneut auf die Suche nach Kinohits, bei denen die Zuschauer „in guter Gemeinschaft einen angenehmen Abend verbringen können.“ Natürlich müssen sie „kirchentauglich“ sein und einen gewissen Anspruch erfüllen.

Chormusik im Mittelpunkt

Am Samstag (17.) ist es so weit. Bei der „langen Kinonacht“ werden in der Stadtkirche zwei Filme gezeigt in „deren Mittelpunkt die Chormusik steht“, wie Pfarrer Catta verrät. Start der Filmnacht ist um 18 Uhr mit dem französischen Drama aus dem Jahr 2004 „Die Kinder des Monsieur Mathieu“.

Nach einer Pause, in der die Besucher auf Wunsch ein Gläschen Wein und einen Teller Kürbissuppe genießen können, geht es um 21 Uhr mit der Komödie „Sister Act – eine himmlische Karriere“ und Whoopi Goldberg weiter.

Karten gibt es im Pfarrbüro, dem Bürgerbüro, in der Bücherstube Deichmann, bei Käse Mühlum und im Laden „Bernstein underwear“ hinter der Stadtmühle. Es besteht auch die Möglichkeit, Tickets für beide Vorführungen zu kaufen. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.11.2018