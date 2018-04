Anzeige

Langwaden.Eine neue 3D-Internetanwendung für die Erkundung des Ortes und den Austausch bei der Ortsentwicklung in Langwaden ist jetzt nutzbar. Langwaden bietet die Vorteile ländlichen Wohnens in einer ruhigen Lage. Der alte Ortskern ist mit seinen markanten Fachwerkhäusern prägend für das Ortsbild der Gemeinde. Um einen Ort lebenswert zu erhalten, müssen passende Wohnungsangebote für alle Altersgruppen in einem angenehmen Wohnumfeld vorhanden sein.

Bürger können Ideen melden

Die Ansprüche dieser Altersgruppen ändern sich im Laufe der Zeit. Gebäude müssen sich in Zukunft an diese Anforderungen anpassen, um nicht leer zu stehen. Das Forschungsprojekt AktVis („Aktion Gemeinsame Vision“) nimmt sich dieser Herausforderung zusammen mit der Stadt Bensheim sowie den Langwadener Bürgern an. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Im Zuge dessen wird in Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt und dem Fraunhofer IGD eine interaktive Onlineanwendung zur Unterstützung der Stadtentwicklung erarbeitet. Ziel dieser WebGIS-Plattform ist es, Veränderungsbedarf und Veränderungsmöglichkeiten, städtebauliche Probleme aber auch Projektideen aus der Bürgerschaft heraus zu identifizieren.