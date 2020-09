Langwaden wünscht sich zusätzliche Haltestelle

Langwaden.Ähnlich wie in Schwanheim hielt sich auch der Ortsbeirat Langwaden mit seinen Wünschen für das Haushaltsjahr 2021 zurück. Lediglich eine Bitte hatte das Gremium bezüglich des öffentlichen Personennahverkehrs. Da der Bus inzwischen bis zum Ortsausgang Richtung Jägersburg fährt, um hier auf dem extra eingerichteten Wendeplatz die Fahrtrichtung zu ändern, wünscht sich der Ortsbeirat hier eine zusätzliche Haltestelle. Das dürfte ohne große Aufwendungen möglich sein und käme den Fahrgästen aus dem westlichen Ortsteil zugute, die ansonsten bis zur Haltestelle am anderen Ende der Ortsdurchfahrt laufen müssen.

In diesem Zusammenhang wurde auch kritisch angemerkt, dass es offenbar immer noch vereinzelt Busfahrer gebe, die den Wendeplatz nicht nutzten und zum Wenden rückwärts in die Straße Im Neugarten fahren. Auch wegen des gerade gemachten Randsteins, der durch dieses Manöver überfahren werde, könnte eventuell ein Poller in diesem Bereich Abhilfe schaffen.

Wie andernorts gab es in Langwaden ebenfalls einen Ortsspaziergang im Hinblick auf die Dorfentwicklung. Dabei wurde unter anderem auch die Möglichkeit gesehen, den Platzbereich hinter dem Dorfgemeinschaftshaus aufzuwerten.

Sachstand ICE-Trasse

Robert Loreth informierte über den aktuellen Sachstand bezüglich der ICE-Trasse. Er verwies auf die jüngste Initiative der Westwaldallianz aus Darmstadt, die in einem gemeinsamen Brief mit dem Fahrgastverband Pro Bahn, dem Verkehrsclub Deutschland, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Greenpeace sowie weiteren Bürgerinitiativen und Interessensgemeinschaften der DB Netz AG die Trassenvariante V.4 als Vorzugsvariante empfiehlt. Diese Verbindung entlang der A 5 mit nördlicher Riedquerung und viergleisigem gedeckelten Tunnel wird als leistungsfähige und nachhaltige Streckenführung gesehen, die ohne zusätzliche Eingriffe in die Natur realisiert werden könne.

Allerdings, so Loreth, sei das nicht die Vorzugsvariante der Bergstraßen-Kommunen mit Zwingenberg, Bensheim und Heppenheim, die sich in einer Stellungnahme auch bereits gegen den Vorschlag der Westwaldallianz ausgesprochen haben. Nach wie vor werde von ihnen die Trasse entlang der A 67 favorisiert. Es bleibe abzuwarten, wie die Bahn entscheide, so Loreth.

Hingewiesen wurde von Loreth auch nochmals auf drei Kritikpunkte bezüglich des Radwegekonzeptes des Kreises Bergstraße, die ihm im Umfeld von Langwaden aufgefallen waren. Dazu gehörte der Lückenschluss von gut 300 Metern auf der Verbindung zwischen Jägersburg und Biblis sowie die Tatsache, dass bei den Vorschlägen die geplante Winkelbach-Renaturierung offenbar nicht berücksichtigt wurde. Dadurch laufe wegen des Wegfalls einer Brücke der Radweg ins Leere.

Erinnert wurde vom Ortsbeirat an noch unerledigte Themen aus vergangenen Sitzungen. Das betrifft die prekäre Verkehrssituation für Radfahrer in der Kurve am Ortsausgang Richtung Hähnlein, die Querungshilfe auf der Landstraße in Höhe des Mehrgenerationenplatzes, die Aufstellung von sogenannten „StreetBuddys“ als Warnfigur für die Sicherheit der Kinder, die unzureichende WLAN-Geschwindigkeit im Dorfgemeinschaftshaus und die Aussage zur Mitgliedschaft im Umweltverband „Mensch vor Verkehr“. Nach wie vor geht es dem Ortsbeirat um die innerörtliche Verkehrsberuhigung mittels einer Tempo-30-Regelung.

Kandidaten gesucht

Hingewiesen wurde abschließend auf die im März anstehende Kommunalwahl. Wie zu hören war, wird Ortsvorsteher Günter Bischof aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidieren. Im Oktober will die örtliche Wählergemeinschaft zu einer Sitzung einladen, um mögliche Kandidaten für die Ortsbeiratswahl zu finden.

Einstimmig beschlossen wurde vom Ortsbeirat auch der Vorschlag der Verwaltung bezüglich der Besetzung des für die Stadtteile Fehlheim, Langwaden und Schwanheim zuständigen Ortsgerichts Bensheim II. Für den langjährigen stellvertretenden Ortsgerichtsvorsteher Sigurd Leinert (Senior) soll wie berichtet Jürgen Werner ernannt werden.

