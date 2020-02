Lappen auf dem Herd geriet in Brand

Bensheim.Um 5.30 Uhr musste die Bensheimer Feuerwehr am Samstag zu einem Einsatz in den Blütenweg ausrücken. In einer Wohnung war ein Lappen auf einem Herd in Brand geraten. „Weil der Bewohner den Rauchmelder offenbar nicht gehört hat, mussten wir die Wohnungstür aufbrechen“, erklärte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Helfer brachten den Mann ins Freie, er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr lüftete die Räume, große Löscharbeiten waren nicht erforderlich. Ausgerückt waren 24 Mann, die kurze Zeit nach der Alarmierung im Blütenweg eintrafen und so Schlimmeres verhindern konnten. dr/Bild: Strieder

