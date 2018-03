Anzeige

Bensheim.Der Serviceclub Round Table 120 Bensheim/Bergstraße hat kürzlich seinen neuen Tischpräsidenten gewählt. Zum zweiten Mal in Folge fiel die Wahl auf Lars Korte.

Beim ersten Tischabend im neuen Jahr im Restaurant Schlinkenkeller fand die feierliche Ämterübergabe statt. Vizepräsident der Gruppe RT 120 Bensheim ist Fabian Kreiling, Sekretär Dominikus Arweiler. Weitere Ämter üben aus Stefan Anthes, Christopher Gursch, Frederik Franke, Hendrik Schmedt und Lukas Schüssler.

Auch für das Jahr 2018 haben sich die Tabler viel vorgenommen. Am Wochenende veranstalten sie zum zweiten Mal einen Flohmarkt für Kindersachen in Auerbach. Geplant sind eine Familienwanderung und ein Vatertagsgrillen im April, ein Theaterabend mit Spendenübergabe im PiPaPo-Theaterkeller und eine Fahrt nach Krakau, an der auch die Mitglieder von Old Table teilnehmen. gs