Lauf für Kinder in Afrika

Bensheim.Zu einem Spendenlauf für Kinder in Afrika laden das Hope-Center Bensheim und die Organisation World Vision ein. Start ist am Sonntag, 29. September, um 10 Uhr am Auerbacher Bahnhof.

Strecke beträgt sechs Kilometer

Eine Herausforderung im Tschad und anderen afrikanischen Ländern ist der einfache Zugang zu sauberem Trinkwasser. Für viele Kinder ist der tägliche Weg zur nächsten Wasserstelle sechs Kilometer lang. Deswegen ist die Länge des Spendenlaufs auch sechs Kilometer. Durch die Teilnahme wird 6000 Kindern in Afrika diese Strecke abgenommen. Mit der Startspende von 30 Euro hilft jeder Läufer, die Situation in den Patenschaftsprojekten von World Vision vor Ort nachhaltig zu verbessern. Teilnehmer können sich unter www.global6k.de anmelden. Bei rechtzeitiger Registrierung erhält man ein Lauf-Shirt.

Die Strecke führt durchs Feld und ist markiert. Im Anschluss wird es auf dem Bahnhofsvorplatz eine Siegerehrung geben. Für Getränke und eine kleine Stärkung ist gesorgt.

Infos und Kontakt: Teleofn 0173/9979882, bensheim@hope-center.eu. red

