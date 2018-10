Laufen für Europa

Bensheim.Der jährlich stattfindende Frankfurt-Marathon bot am letzten Oktoberwochenende für Hunderte von hessischen Jugendlichen eine eindrucksvolle Bühne, um ihr Engagement für ein vereinigtes Europa zu demonstrieren.

Für eine 24-köpfige, sportlich ambitionierte Schülergruppe des Goethe-Gymnasiums in Bensheim war es selbstverständlich, ihre Europaschule unter dem obigen Motto zu repräsentieren.

Die Veranstalter hatten die hessischen Jugendlichen zum ersten „European Youth Marathon“, bei dem ein Zehntel der Marathonstrecke unter dem Motto „Run to save Europe“ zurückzulegen war, aufgerufen.

Es sollte gezeigt werden, dass die Jugend nicht desinteressiert und untätig gegenüber Europa ist, sondern dass ihr der Erhalt Europas am Herzen liegt, denn es ist ihre Zukunft, die es zu gestalten gilt. Um 11 Uhr wurde das rund 500 Jugendliche starke Läuferfeld auf die Original-Marathonteilstrecke geschickt. Getragen von einem überwältigenden Gruppenerlebnis, das auch die mehr als 10 000 „echten Marathonis“ zum Schwärmen brachte, erreichten alle Teilnehmer das Ziel auf dem roten Teppich in der Frankfurter Festhalle.

Die Schnellsten schafften die 4,2 Kilometer lange Strecke trotz eisiger Temperaturen mit etwa 5000 Schritten in 16 Minuten, zwei Mädchen aus der sechsten Klasse in beachtlichen 26 Minuten. Alle Schüler aus Bensheim waren stolz auf ihre persönliche sportliche Leistung, aber noch mehr auf die gemeinsame Demonstration für den Erhalt des Friedens und der Völkerverständigung in einem vereinigten Europa. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 31.10.2018