Launige Winzerfest-Eröffnung

Bensheim. Die Eröffnung des Winzerfestes ist gemeinhin ein locker-leichter Aufgalopp in neun weinselige Tage. Kurze Ansprachen, Musik, nette Gespräche - und die Feuerkraft der Bürgerwehr von Oald Bensem prägen traditionell die Zeremonie im Winzerdorf.

So auch am Samstag, allerdings mit einer Ausnahme. Für Bürgermeister Rolf Richter wurde der Auftakt auf dem Marktplatz zu einem Kraftakt. Der Rathauschef hatte Wettschulden, und die galt es einzulösen. Vor einem Jahr hatte er Charlotte Freiberger versprochen, sie ins Winzerdorf zu tragen, sollte sie zur Deutschen Weinkönigin oder Prinzessin gekürt werden. Das Ergebnis der Wahl vor fast einem Jahr ist bekannt. Freiberger repräsentiert seitdem den deutschen Wein als Prinzessin und Richter durfte am Samstag zur Tag schreiten.

Das selbstverschuldete Schicksal ertrug der ehemalige Fußballer wie ein Mann - was sicherlich auch daran lag, dass die Hoheit aus Heppenheim alles andere als ein Schwergewicht ist. Die wiederum freute sich, „als Hepprumer Mädsche vom Bensheimer Bürgermeister auf die Bühne getragen worden zu sein“. Da habe es sich auch gelohnt, dass sie bei der Wahl damals einiges an Nervosität aushalten musste.

Der sportliche Einsatz des Bürgermeisters konnte im Grund als Höhepunkt der Eröffnung gewertet werden. Das restliche Programm verlief in den gewohnten Bahnen, was jedoch keinesfalls als Kritik zu verstehen ist. Schließlich ging es lediglich um einen kurzweiligen Startschuss für das größte Weinfest in Südhessen. Alles andere würde die Geduld der Zuschauer ohnehin über Gebühr strapazieren. Dass man in diesem Jahr auf den Empfang für die Ehrengäste im Bürgerhaus wegen der Modernisierung des Gebäudes verzichten musste, fiel nicht besonders ins Gewicht.

Wobei nicht unerwähnt bleiben sollte, dass nicht Rolf Richter selbst das Winzerfest um 18.27 Uhr eröffnete. Diese ehrenvolle Aufgabe hatte er outgesourced, wie es so schön heißt. Sein Amtskollege Rainer Burelbach aus Heppenheim übernahm den Job. Das lokalpatriotistische Entsetzen hielt sich in Grenzen, zumal Richter vor einigen Wochen den Heppenheimer Weinmarkt offiziell auf den Weg gebracht hatte.

Die interkommunale Verbundenheit begründete der Bensheimer Bürgermeister unter anderem damit, dass 2019 das Hessisches Landesturnfest von beiden Städten und dem Kreis gemeinsam ausgerichtet wird. „Wir setzen damit ein Zeichen“, meinte Richter. dr

Bericht in der Montagausgabe

