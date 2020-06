Launiger Abschied vom Corona-Jahrgang

2 Fotos ansehen Schulleiter Jürgen Mescher führte durch den „virtuellen Abschied“. © Goethe

Bensheim.Nicht ins Wasser gefallen ist die Abiturfeier des Goethe-Gymnasiums in Bensheim, wo am verregneten Mittwochabend 139 Abiturientinnen und Abiturienten im Beisein ihrer Tutorinnen und Tutoren sowie der Schulleitung ihre Reifezeugnisse in Empfang nahmen.

Strikt getrennt und unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln konnten so insgesamt 83 Teilnehmer in der Sporthalle und 56 in der Mensa der Verabschiedung beiwohnen, mit zwei Metern Abstand zwischen den Stühlen und Familien und Freunden als Zuschauer an den Bildschirmen zu Hause.

Der Abiturjahrgang hatte sich seine Abschlussfeier trotz aller Einschränkungen so gewünscht – in der Schule, und keinem anderen Ort. Mit einer Video-Schaltung zwischen beiden Orten und einer launigen Mischung aus ZDF-Fernsehgarten und Eurovisions-Übertragung sorgten die Moderatoren für viel Heiterkeit und ließen die Künstlichkeit der Situation vergessen.

Erfahrung des nicht Planbaren

Schulleiter Jürgen Mescher dankte zu diesem „virtuellen Abschied“ denn auch als Erstes den Eltern des Abiturjahrgangs, der als „Corona-Jahrgang“ immer in Erinnerung bleiben werde, sowie den Lehrerinnen und Lehrern. Beide hätten die Voraussetzungen für den Prüfungserfolg geschaffen. Insgesamt haben 139 Absolventen ihr Abitur am Goethe-Gymnasium bestanden. Gleich vier erreichten die Traumnote 1,0. Insgesamt ist das Ergebnis bei einem Durchschnitt von 2,2 trotz der außergewöhnlichen Situation genauso gut wie in den Vorjahren, zog Mescher Bilanz.

Aber noch nie habe es ein Abitur wie dieses gegeben, so unvorhersehbar und mit so vielen Beteiligten. Ein besonderer Dank ging an Studienleiter Jörg Lienaerts, der die Ruhe bewahrte und den Prüfungsbetrieb unter ständig wechselnden Bedingungen perfekt organisierte.

Mescher sieht die Schulabgänger gut auf die Zukunft vorbereitet, auch wenn sie keine Idealwelt erwarte: Der Abiturjahrgang habe am Goethe-Gymnasium eine Allgemeinbildung erhalten anstatt einer Berufsvorbereitung und im Sinne Kants gelernt, den eigenen Verstand mutig zu nutzen und in bester Wissenschaftstradition begründet zu zweifeln. So könnten die Schülerinnen und Schüler auch „dunkle Räume gelassen betreten“.

Er gratulierte zur bestandenen Abiturprüfung wie zur „Erfahrung des nicht Planbaren“ und empfahl für die Zukunft „fröhlichen Pessimismus mit einer Prise Humor“, bevor er sich augenzwinkernd mit einem Goethe-Zitat aus „Iphigenie“ verabschiedete: „Lebt wohl!“. Dies soll kein Abschied für immer werden, denn die Einladung des Schulleiters, die ausgefallene große Abiturfeier am Goethe-Gymnasium nachzuholen, steht. Unter dem Motto „Denken Sie an den Regenbogen!“ überbrachte Heinz Löffler für die Tutoren Glückwünsche aus dem Blickwinkel seiner vier Fächer Religion, Geschichte, Geografie und PoWi. Löffler betonte die Chance, aus der Krise heraus Neues zu beginnen, und forderte die Abgänger der hessischen Europaschule leidenschaftlich dazu auf, Verantwortung für demokratische Werte zu übernehmen und sich weiterhin für das Friedensprojekt Europäische Union einzusetzen.

Dass deren Schulzeit nicht auf das letzte halbe Jahr reduziert werde oder eine Abiturnote wünschten Simone Bernert-Bausewein und Barbara Oeter im Namen der Elternschaft. Mit viel Witz und nicht ohne Selbstironie gingen sie auf Achterbahnfahrt durch die achtjährige Schulzeit am Goethe und ließen erste Klassenfahrten, legendäre Theateraufführungen und Konzerte, Übernachtungen in der Schule bis hin zu Schüleraustauschen und den Abschlussfahrten Revue passieren.

Für die Abiturienten erinnerten Anja Gramatzki und Marvin Weiler „An Tagen wie diesen“ an den Nummer-Eins-Hit zum Eintrittsjahr in das Gymnasium 2012 und dankten für ein „zweites Zuhause“ und die „geile Zeit“ am Goethe, forderten aber auch, den digitalen Wandel in der Schule voranzutreiben, der Schülerschaft die Nutzung eigener Handys und Endgeräte im Unterricht zu erlauben und Zugang zum WLAN zur Verfügung zu stellen.

Eine Hauptrolle spielten die Schüler auch im musikalischen Programm des Abends, so im Kammerorchester unter Leitung von Tina Behet, wo Sebastian Dreizler als Solist mit der Bachtrompete brillierte, und im Riva-Chor, der eindrucksvoll und kreativ unter Beweis stellte, wie sich auch ohne Gesang chorisch arbeiten lässt (Leitung: Simone Vondung).

Höhepunkt des Abends war die Verleihung des mit 1000 Euro dotierten Goethe-Preises des Fördervereins der Freunde des Goethe-Gymnasiums, den sich Lizanne Breitenbach und Moritz Bischof teilen. Vorsitzender Kai Zobel würdigte das außergewöhnliche soziale Engagement der beiden Preisträger, das auch über den Schulalltag hinausreiche.

Verbindungslehrerin Maximiliane Gobes lobte deren unermüdlichen Einsatz in der Schülervertretung und das Vorantreiben maßgeblicher Projekte wie Umweltschutz und „Schule ohne Rassismus und mit Courage“.

Online-Elternchor zum Finale

Den emotionalen Abschluss der gelungenen Veranstaltung bildete ein Online-Elternchor der den eigenen Kindern mit einem aufmunternden „Viva la vida“ alles Gute für den weiteren Lebensweg wünschte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.06.2020