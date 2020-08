Laurentius-Brote statt Pfarrfest

Bensheim.Für das letzte August-Wochenende hatten die Weststadtgemeinden Sankt Laurentius und Stephanus eigentlich ihr ökumenisches Pfarrfest geplant, das wie viele andere Feste abgesagt werden musste.

Stattdessen erinnert die Pfarrei Sankt Laurentius nun an diesem Wochenende an ihren Pfarrpatron, dessen Gedenktag, der 10. August, in diesem Jahr wieder einmal in die Ferien fiel.

Ein leuchtendes Vorbild

Der Heilige Laurentius wirkte im 3. Jahrhundert als Diakon in der christlichen Gemeinde in Rom und gilt aufgrund seines tiefen Glaubens und seiner Liebe zu den Armen als leuchtendes Vorbild und bedeutender Heiliger des frühen Christentums. Zahlreiche Kirchen und Pfarrgemeinden sind deshalb nach ihm benannt. Der Überlieferung zufolge wurde dem Diakon Laurentius von seinem Bischof, Papst Sixtus II., die Verwaltung des Kirchenvermögens übertragen, bevor dieser während der Christenverfolgung festgenommen und enthauptet wurde. Der Kaiser ließ auch Laurentius festnehmen und foltern, um ihn zur Herausgabe der Schätze zu zwingen.

Während der drei Tage Bedenkzeit, die ihm gewährt wurden, verteilte Laurentius die Güter an die Armen und Kranken der römischen Christengemeinde. Zusammen mit den Beschenkten zog er zum Palast des Kaisers und präsentierte sie als die wahren Schätze der Kirche. Der Kaiser ließ ihn deswegen auf einem glühenden Eisenrost hinrichten. Daher wird Laurentius meist mit einem Rost dargestellt, aber auch mit dem Evangelienbuch und Brot – so auch die Figur des Heiligen in der Bensheimer Laurentiuskirche.

Schon im Mittelalter gab es den Brauch, am Gedenktag des Heiligen Laurentius gesegnete Brote an die Armen zu verschenken. Diese Tradition soll in diesem Jahr auch in Bensheim wieder aufleben: Die Brote können nach den Gottesdiensten gegen eine Spende erworben werden, um sie an andere Menschen zu verschenken. Der Gelderlös aus der Aktion ist für die Wohnungslosenhilfe bestimmt.

Zu den Gottesdiensten sind Gemeindemitglieder sowie alle Interessierten eingeladen:

Samstag (29.) um 18 Uhr Vorabendmesse, zeitgleich Wortgottesdienst am Lagerfeuer für Familien auf der Pfarrwiese neben der Kirche. Sonntag (30.) um 9 Uhr Messe mit Bläserensemble, um 11 Uhr Wortgottesdienst mit Piano und Flöte.

Aufgrund der weiterhin geltenden Corona-Bestimmungen ist zu allen Gottesdiensten eine Anmeldung per Telefon oder Mail über das Pfarrbüro nötig (Telefon 06251/4160, Mail: pfarrbuero@sanct-laurentius.de).

Beim Betreten und Verlassen der Kirche ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.08.2020