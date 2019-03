Laut, wütend und mit klaren Ansagen

Bensheim.Selten war der Marktplatz an einem Freitagmittag so belebt. 500 Demonstranten, zumeist Schüler, aber auch einige Lehrer und ältere Sympathisanten setzten sich in der Innenstadt als Teil der Initiative „Fridays for Future“ für eine nachhaltige Klimapolitik ein.

Was im Januar mit einer spontanen Kundgebung auf der Rathauswiese begann, hat sich auch in Bensheim zu einer Bewegung

...