Lauter ist Thema bei der BfB

Bensheim.Zu ihrer nächsten Sitzung trifft sich die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am Dienstag (30.) um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße. Kommunalpolitische Themen stehen zunächst im Mittelpunkt der Sitzung.

Bachlauf zugänglich machen

Ab 19.30 Uhr treffen sich die Mitglieder der BfB ebenfalls im Hotel Felix. Dann steht das Thema Renaturierung der Lauter und die Zugänglichkeit zur Lauter im Bereich zwischen Grieselstraße und Am Rinnentor im Mittelpunkt. Zu diesem Thema kommt Erster Stadtrat Helmut Sachwitz in die Sitzung und informiert über Planungen der Stadtverwaltung mit dem Gewässerverband und berichtet über mehrere Möglichkeiten für die Zugänglichkeit zur Lauter in diesem Bereich.

„Wir sehen darin eine große Chance, die Innenstadt weiter attraktiver zu machen“, betont Stadtverordneter Franz Apfel und verweist darauf, dass diese Themen im Rahmen der Bürgerbeteiligung Bensheim 2030 als auch bei dem Bürgernetzwerk erkannt und vorgeschlagen wurden.

Gäste, die an dem Thema interessiert sind, sind ab 19.30 Uhr bei der BfB im Hotel Felix willkommen. red

