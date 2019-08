Lautstarker Schnuppertag

Tag der offenen Tür in der Musikschule: Unser Bild zeigt eine Instrumenten-Info in der Oboenklasse von Dozent Alexandru Nicolescu. © Musikschule

Bensheim.Reges Treiben herrschte am vergangenen Wochenende in der städtischen Musikschule anlässlich des Tags der offenen Tür. In allen Räumen wurden Instrumente vorgestellt, die auch sofort ausprobiert werden konnten.

Die zahlreich erschienen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen machten davon reichlich und lautstark Gebrauch und verwandelten das Gebäude in der Hauptstraße in ein Haus voller Töne.

Trompetensignale und hohe Flötentöne waren dabei ebenso zu hören wie erste Versuche auf den Holzblasinstrumenten Klarinette, Saxofon und Oboe. Klavier, Keyboard und Gitarre wurden sehr konzentriert getestet und das Spielen auf dem Schlagzeug sowie das Streichen einer ersten Kindermelodie auf der Geige machte allen Beteiligten viel Spaß und sorgten für einen unmittelbaren Hörerfolg.

Wintersemester startet im Herbst

Um diese ersten Eindrücke noch vertiefen zu können, wurden viele Probestunden vereinbart, die die Musikschule im 4-Wochen-Paket anbietet. Dabei lassen sich auch alle Fragen zur Instrumentenanschaffung und zum sorgfältigen Umgang mit einem Musikinstrument klären.

Nach den Herbstferien beginnt dann an der Musikschule das Wintersemester, für das man ab sofort anmelden kann. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.08.2019