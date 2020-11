Lebendiger Adventskalender

Bensheim.In dieser so ganz anderen Adventszeit können viele liebgewordene Traditionen nicht in der gewohnten Weise gelebt werden – dies gilt auch für die zahlreichen Veranstaltungen in den Kirchengemeinden.

In den vergangenen Wochen sind daher viele Ideen entstanden, wie Advent und Weihnachten unter Pandemiebedingungen begangen werden können. Die Familienkirche des katholischen Pfarreienverbunds bietet zur Vorbereitung auf das Fest der Geburt Jesu einen lebendigen Adventskalender an, bei dem jeden Tag an einem anderen Ort in Bensheim ein „Adventskalendertürchen“ geöffnet wird.

Dahinter kann sich ein geschmücktes Fenster, eine Mitmachaktion oder eine andere Überraschung verbergen, die an dem jeweiligen Tag oder auch zu einem späteren Zeitpunkt noch besucht werden kann. Diese Adventsstationen können dann bis zum 27. Dezember im Vorbeigehen bestaunt oder bei einem Spaziergang gezielt angesteuert werden. „Sie richten sich ganz besonders an Kinder und Familien, aber auch an alle Interessierten, die sich auf diese Weise auf den Weg nach Weihnachten machen möchten“, heißt es von Seiten des Pfarreienverbunds.

Nähere Informationen zu den einzelnen Stationen sind auf den Flyern, die in den Kirchen und in der Tourist-Info ausliegen, erhältlich, sowie auf der Homepage des Pfarreienverbunds.

Die erste Station des lebendigen Adventskalenders ist ab Dienstag, 1. Dezember, auf dem Kirchenvorplatz von Heilig Kreuz in Auerbach zu finden. Die Besucher sind eingeladen, beim Gehen des dort befindlichen Labyrinths bewusst in den Weg des Advents einzutreten, heißt es in der Pressemitteilung.

Zum Auftakt des Adventskalenders gibt es außerdem noch eine besondere Überraschung: Zwischen 17 und 19 Uhr wird das Labyrinth vom Schein vieler Kerzen erleuchtet sein. red

Info: Homepage des Pfarreienverbunds: www.katholische-kirche-bensheim.de/adventskalender/

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.11.2020