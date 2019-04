Lebendiger Sportclub mit neuer Führung

Schwanheim.Als Frank Daum an die Spitze des Sportvereins (SV) Schwanheim aufrückte, waren die finanzielle und auch die sportliche Situation des Clubs nicht eben rosig. Das jedenfalls lässt sich aus einer Rückschau des Vorsitzenden bei der jüngsten Mitgliederversammlung heraushören.

Vier Jahre später hat Daum sein Amt abgegeben. Beim Verein ist alles im Lot, die Fußballer der Herrenmannschaft haben zwar noch Luft nach oben was die Platzierung in der Tabelle anbelangt, doch die Stimmung ist gut, das Miteinander funktioniert.

Der Wechsel an Spitze, neben dem Vorsitzenden nahm auch der Zweite Vorsitzende Abschied vom Amt, ging reibungslos über die Bühne. Für Daum, er gab das Amt aus persönlichen Gründen ab, kam Marc Haubmann, Zweiter Vorsitzender ist nun Manuel Schäfer, bislang war es Udo Hölzel – geleitet wurde die Wahl von einem Namensvetter.

Weichen wurden früh gestellt

Die Weichen für den Wechsel in den Spitzenämtern waren frühzeitig gestellt worden. Die Mitglieder zeigten sich bei der Versammlung im Vereinsheim am Sportplatz einverstanden mit den vorgeschlagen Personalien und stimmten diesen zu. Ein klares Votum. Was heißt: Das neue Führungsteam weiß den Club im Schulterschluss hinter sich.

Mit einem herzlichen Dank verabschiedeten die Mitglieder den bisherigen Vorsitzenden. Die Basis weiß ganz offenkundig, was der Vorstand in den zurückliegenden Jahren geleistet hat. Gewählt wurde das neue Führungsgremium für zwei Jahre, mit dabei sind Schriftführerin Vanessa Meyer, Rechner Benjamin Lautenschläger, die Beisitzer Ilka Grnagladen, Matthias Meyer, Max Baumgärtner, Jörg Borger und Kevin Schneller sowie der Abteilungsleiter Fußball, Harald Möller, die Abteilungsleiterin Turnen, Taimi Kries und Jugendwart Wolfgang Wondrak. Die Kasse prüfen Timo Schmid und Sascha Ritzert.

Der bisherige erste Mann des Vereins, Frank Daum, bleibe dem Vorstand beratend verbunden, so war bei der Versammlung zu hören – was gleichfalls als Ausdruck einer gut funktionierenden Gemeinschaft verstanden werden kann.

Mit besten Wünschen für eine gute sportliche Zukunft verabschiedete sich Daum vom Spitzenposten. Zuvor hatte er die aktuelle Situation skizziert, die zeigt, dass der SV Schwanheim ein lebendiger Verein ist, der aber – wie jeder Club, wie jede Vereinigung – auch ausreichend Rückhalt aus der Gesellschaft braucht.

Jenseits des Sports prägten mehrere Veranstaltungen das zurückliegende Jahr. Fastnachtsabend, Vatertagsgrillen, Sommerfest, Weihnachtsfeier der Jugendabteilungen benannte Daum die geselligen Angebote. Die Ansage des bisherigen Vorsitzenden war deutlich: „Veranstaltungen sind ein wichtiger Bestandteil des Vereins.“

Als schwierig entpuppte sich die Situation dann aber vor dem Hintergrund von Daums Bilanz. Die Resonanz seitens der Festbesucher sei stark rückläufig mit der Folge „keine Erwirtschaftung von Gewinnen“. Was zulasten der Rücklagen geht. Dass der Verein aktuell dennoch solide dasteht, belegte Rechner Benjamin Lautenschläger.

Ein besonderes Highlight aus dem zurückliegenden Jahr: Die Feierlichkeit zum sechzigjährigen Bestehen des Sportvereins. Der Festakt mit Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie der Verleihung des Landesehrenbriefs an Peter Massoth für dessen Verdienste um den SV dürften noch nachhallen.

Frank Daums Dankeschön galt den Helfern aus der Fußall- und der Turnabteilung, die dazu beitragen, dass der Verein mit seinem Angebot in der Gegenwart verankert ist. Ebenso ging ein Dank an die Sponsoren. Zugleich betonte er die Bedeutung einer funktionierenden Öffentlichkeitsarbeit.

Sportlich breit aufgestellt

Sportlich ist der Verein breit aufgestellt, das zeigten die Berichte aus den Abteilungen Turnen und Fußball. Beim Turnen reicht das Angebot vom Mutter-Kind-Turnen und Turnen für Kinder bis zu Zumba und Power-Walking. Neuerdings kommt Parcours für Jugendliche hinzu.

Die Fußballer bilanzieren die Vorrunde und die bisherige Wochen der aktuellen Saison in der Kreisliga C als Spielzeit „mit Höhen und Tiefen“. Dem Klassenerhalt des Vorjahres folgt der neuerliche Kampf um eben diesen. Was heißt: „Hoffen, dass wir den Rest der Spielrunde noch positiv abschließen können, und den Klassenerhalt selbst klar machen können.“

Zugleich läuft die Jugendarbeit, perspektivisch soll es hier eine noch engere Zusammenarbeit mit Einhausen geben.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.04.2019