Lebendiges Haus mit einem guten Geist

Bensheim.Die große Sanierung und die Neueröffnung im September 2017 sind vielen noch in bester Erinnerung. Es ist ja auch nicht lange her, dass die Kita St. Michael auf Umzugskartons sitzend in Containern einen umfangreichen Umbau überbrücken musste. Eine der dicksten Herausforderungen der letzten Jahre, die Kinder, Erzieher und Leitungsteam zu bewältigen hatten. Mit viel Motivation und

...