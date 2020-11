Lebensmittel für die Tafel

Bensheim.In der Gemeinde Bergstraße der Neuapostolischen Kirche ist das Gemeindeleben durch die Pandemie stark eingeschränkt. Präsenzgottesdienste finden unter strengen Vorschriften statt, dies auch nur für einen Teil der Gemeindemitglieder, die sich anmelden müssen.

So konnte das Gemeindejubiläum nicht gefeiert werden, es blieb bei einer dankbaren Erinnerung in einem Gottesdienst. Am 17. Oktober 2015 weihte der damalige Kirchenpräsident Bernd Koberstein, heute im Ruhestand selbst Mitglied der Gemeinde, das neue Kirchengebäude am Berliner Ring 165 in Bensheim und gründete zugleich die neue Gemeinde Bergstraße.

Zur Gemeinde zählen viele Kinder aller Altersgruppen. Um sie in das Gemeindeleben einzubinden, hat man eine „Kinder-Gartengruppe“ gegründet, die einen Teil des Kirchengrundstücks bepflanzen und pflegen darf. Diese Aufgabe nehmen sie mit Begeisterung wahr, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. In diesen Grundstücksteil wurde nun eine Gartenhütte gestellt, die das Heim der Kinder sein wird.

Sie haben beim Aufbau und Streichen der Hütte fleißig mitgeholfen. Zur Einweihung dieser „Kinderhütte“ hatten die Kinder die Gemeindemitglieder am Erntedank gebeten, haltbare Lebensmittel zu spenden. Diese wollten die Kinder der Bensheimer Tafel übergeben. Die erste Nutzung dieser Hütte war das Sammeln der gespendeten Lebensmittel.

In der vergangenen Woche übergaben nun einige Kinder der Gemeinde die gesammelten Lebensmittel an die Tafel in Bensheim. Dabei hatten sie Gelegenheit, diese Einrichtung zu besichtigen. Die Betreiber der Tafel konnten den Kindern in einer sehr ansprechenden Art ihre wohltätige Arbeit erklären, die Kinder hat das sehr beeindruckt.

So habe die Gemeinde Bergstraße trotz dieser schwierigen Zeit inmitten der Pandemie doch im Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre Anlass zur Dankbarkeit – und sie nimmt Anteil an der Freude der Kinder, die mit ihrem Impuls Gutes für bedürftige Menschen tun konnten, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

