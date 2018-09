Lebensmittel im BASF-Labor untersucht

Bensheim.Die Klasse 9 gb der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim unternahm vor kurzem eine Exkursion ins Teen’s Lab der BASF zum Thema Ernährung.

Nach einer theoretischen Einführung in typische Lebensmittelinhaltsstoffe – wie Vitamine, Zucker, Säuren, Kohlenhydrate, Fette und deren chemischer Aufbau – wurden die Schüler zunächst mit allen Sicherheitsvorkehrungen des Labors vertraut gemacht.

Mit Kittel und Schutzbrille

Anschließend konnten die Schüler das Labor, bekleidet mit Laborkittel und Schutzbrillen, betreten und schlüpften in die Rolle eines Lebensmittelchemikers. Dabei untersuchten sie in Zweierteams verschiedene Getränkeproben mittels chemischer Analysemethoden und Nachweisreaktionen.

Der hohe Alltagsbezug weckte die Neugierde der Jugendlichen und motivierte zum selbstständigen Experimentieren. So wiesen die Schüler beispielsweise Zucker durch eine Fehling-Probe sowie durch eine Gärprobe nach. Verschiedene Vitamine wurden mittels Teststäbchen oder Untersuchungen auf Fluoreszenz in den Getränken ausgemacht und der vom Hersteller verwendete Farbstoff durch eine Papierchromatografie identifiziert.

Der Säuregehalt in den verschiedenen Getränkeproben konnte durch eine Titration der durch Aktivkohle entfärbten Getränkeprobe bestimmt werden.

Doch auch verschiedene Nüsse, Äpfel, Haferflocken, Milch, Grieß, Eier, Butter, Margarine und Schmalz wurden von den GSS-Schülern untersucht. Dabei wurde der Fettgehalt verschiedener Lebensmittel bestimmt sowie Lebensmittel auf Eiweiß und Stärke überprüft.

Das Teen’s Lab der BASF in Ludwigshafen bot einen guten Einblick in die Abläufe in einem Labor und die Besucher könnten dadurch Vorstellungen zur Tätigkeit eines Laboranten gewinnen.

Darüber hinaus wurde das Wissen zu chemischen Analysemethoden und Nachweisreaktionen vergrößert und ein genauerer Blick auf Lebensmittelinhaltsstoffe und wichtige Aspekte unserer Ernährung vermittelt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.09.2018