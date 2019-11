Lebensmittel selbst fermentieren

Bensheim.Eine alte Kunst bekommt neue Aufmerksamkeit: das Fermentieren von Lebensmitteln. Wie man Lebensmittel selbst fermentiert und sie in seinen Alltag integriert, zeigt Ernährungswissenschaftlerin Susanne Rapp in einem Workshop am 24. November, 10 bis 12 Uhr, im Auerbacher Bahnhof, Hope Center.

Gemüse, Getränke und Käse

Ob Gemüse, Getränke, veganer Nusskäse oder auch das koreanische Kimchi – in diesem Workshop werden Techniken und hilfreiche Küchengeräte vorgestellt. In der Ankündigung heißt es: „Die Gesundheitsforschung, besonders die Krebsforschung, ist sich einig, dass fermentierte Lebensmittel – wie Sauerkraut, Joghurt oder Kefir – eine positive Auswirkung auf den Darm haben. Die probiotischen Bakterien sind in der Lage, krebserregende Stoffe im Darm zu binden. Sie sorgen für eine bessere Verdauung und stärken das Immunsystem.“

Teilnehmer des Workshops sollten leere, gespülte Gläser mitbringen. Es besteht auch die Möglichkeit, verschiedene fermentierte Lebensmittel zu kosten. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. red

