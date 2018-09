Lebensmittel: Was ist wirklich drin?

Beruflich im hohen Norden gelandet

Laien für Physik und Technik begeistern

Als „Rei’g’schmeckter“ hat Achim Englert in Flensburg längst Fuß gefasst. Und in all den Jahren viel bewegt – im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist Geschäftsführer des Science-Centers „Phänomenta“. Wertheim/Flensburg. In ...