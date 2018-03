Lebensraum für Feldhasen schwindet

Der Feldhase (Lepus europaeus), der übrigens nicht mit dem Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) zu verwechseln ist, gilt laut der Roten Liste Hessens als „gefährdet“.

Der Feldhase zeichnet sich durch lange Ohren aus und ist ein Einzelgänger, das Wildkaninchen hat kürzere Ohren und lebt in Gruppen.

Der Feldhase ist in weiten Teilen seines Verbreitungsgebiets merklich zurückgegangen und kämpft mit dem Verlust seiner Lebensräume durch die intensive Landwirtschaft und fortschreitende Flächenversiegelung.

Er darf in Hessen in der Jagdzeit vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember nur bei ausreichender Anzahl an Tieren bejagt werden. Um diese zu ermitteln, müssen in den Jagdrevieren zwei Mal jährlich Zählungen durchgeführt werden.

Der BUND wertet dies als wichtigen Schritt hin zu einer nachhaltigen Bejagung der bedrohten Art, plädiert aber auch weiterhin für eine ganzjährige Schonzeit. red