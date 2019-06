Leergutdieb schlägt Opfer

Bensheim.Beim Streit um eine mit Leergut gefüllte Tüte erlitt ein 51 Jahre alter Mann in Bensheim eine Platzwunde am Kopf. Zur ärztlichen Versorgung wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die alarmierte Streife konnte den Angreifer, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, noch im Bereich des Bahnhofes festnehmen.

Der 36-jährige Tatverdächtige wollte um kurz nach 19 Uhr das Leergut des 51-Jährigen stehlen. Dazu schlug er ihm ins Gesicht. Zur ärztlichen Versorgung wurde der angegriffene Mann in ein Krankenhaus gefahren. Der aggressive und zudem randalierende Tatverdächtige fügte sich im weiterem Verlauf selbst Verletzungen zu, so dass er nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Klinik gebracht werden musste. Gegen ihn wird wegen räuberischem Diebstahl ermittelt. pol

