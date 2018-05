Anzeige

Bensheim.Am Samstag (2.) stehen wieder Leistungsabnahmen im Radfahren und am Sonntag (3.) solche im Schwimmen zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens oder des Deutschen Radsportabzeichens an.

20 Kilometer Radfahren

Wer Interesse daran hat, ist zu-nächst zum Zwanzig-Kilometer-Radfahren am Samstag eingeladen. Ab etwa 17.30 Uhr erfolgt an bekannter Stelle in der Schwanheimer Straße westlich der Autobahn (Höhe Spielhalle) die Erfassung für die Starterlisten. Start ist um 18 Uhr.

Es wird wieder die altgewohnte Strecke Bensheim, Schwanheim, Jägersburg, Groß-Rohrheim und zurück gefahren. Es gelten die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung.