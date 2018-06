Anzeige

Bensheim.Manchen war es klar, für viele kam es überraschend. Werner Fischer, langjähriger Abteilungsleiter des Beruflichen Gymnasiums an der Karl-Kübel-Schule (KKS) in Bensheim, verlässt die Schule.

Nicht, wie manche zunächst glaubten, um in den Ruhestand zu treten. Nein, davon will er nichts wissen. Er übernimmt als schulfachlicher Dezernent in Frankfurt eine neue verantwortungsvolle Aufgabe. Für diejenigen, die Werner Fischer etwas besser kennen, kommt der berufliche Wechsel nicht unerwartet. Nach Abordnungen an mehrere Schulämter und einer Tätigkeit für das Kultusministerium, war offensichtlich, dass eine berufliche Neuorientierung anstand. Er selbst sagte: „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.“ Und fügte hinzu: „Ich bin dankbar, dass ich diese neue Aufgabe bekomme“.

Zu seiner Verabschiedung fanden sich über hundert Gäste ein. In Anlehnung an den Kleidungsstil ihres Abteilungsleiters hatten sich die meisten Kolleginnen und Kollegen mit schwarzer Hose und weißem Hemd gekleidet.