Lepra-Hilfe von Bensheimer Schwestern

Bensheim.1954 führte der Franzose Raoul Follereau den Welt-Lepra-Tag ein. Er wollte damit auf die Not der Betroffenen aufmerksam machen und die Regierungen der betroffenen Länder herausfordern, die Bekämpfung von Lepra auf ihre Agenda zu nehmen.

65 Jahre später wird immer noch am letzten Januar-Wochenende an die Krankheit erinnert, die längst nicht ausgerottet ist, im öffentlichen Bewusstsein in mitteleuropäischen Breiten aber kaum noch eine Rolle spielt. Weltweit erkranken immerhin jährlich noch 200 000 Menschen an Lepra.

Adelheid Nestele von der Christusträger-Schwesternschaft in Bensheim ist gelernte Krankenschwester und Krankengymnastin. Die heute 75-Jährige hat 40 Jahre in verschiedenen Krankenhäusern in Pakistan – unter anderem in der Neun-Millionen-Metropole Karatschi und in Rawalpindi – Lepra-Patienten vor und nach der Behandlung betreut, beim Aufbau der Stationen mitgeholfen und einer australischen Chirurgin bei der Rekonstruktion von Deformationen assistiert. Vor zehn Jahren trat sie ihren Ruhestand in Auerbach an. Doch nach wie vor ist es ihr ein Anliegen, auf das Leiden der Menschen aufmerksam zu machen.

Sie erinnert daran, dass die 1961 gegründete Bruder- und Schwesternschaft bereits 1963 die ersten Schwestern und dann auch Brüder nach Pakistan entsandte, um das Land zu unterstützen, die Lepra zu bekämpfen und den Betroffenen nicht nur Heilung zu verschaffen, „sondern das Stigma, das auf dieser Krankheit lastete, zu ändern“, so Adelheid Nestele.

Dies wurde möglich mit vermehrtem Wissen über die Krankheit, durch intensive Forschung in verschiedenen Ländern und durch verbesserte Behandlungsmethoden. „Die Tatsache, dass wir uns direkt mit den Leprakranken beschäftigten, half sehr, falsche Vorurteile über die Ansteckungsgefahr zu bannen. 95 Prozent der Menschen entwickeln Immunität und erkranken nie.“

Kampagnen zur Früherkennung

Noch immer halten sich zwei Schwestern in Rawalpindi im Leprakrankenhaus auf. Eine davon ist Dr. Chris Schmotzer, die 1976 in Bensheim in die Schwesternschaft eintrat. Sie berichtet im vergangenen Jahr aus Pakistan: „Leider gibt es weiterhin neue Leprapatienten im Land, zwar mit deutlich weniger Behinderungen und Komplikationen als früher, aber immerhin. Wir bemühen uns deshalb, viele Früherkennungs-Kampagnen in Gegenden durchzuführen, die eine hohe Zahl von alten registrierten Fällen haben. Wir sind dankbar, dass verantwortliche einheimische Mitarbeiter bereitwillig diesen Berg bearbeiten, denn es ist nicht leicht, bei Hitze, Kälte, Regen oder Staub tagelang mit den lokalen Teams in den Dörfern unterwegs zu sein, um Kontaktuntersuchungen durchzuführen.“ Sie sei von der Weltgesundheitsorganisation gebeten worden, möglichst viele Weiterbildungen über Lepra für Ärzte durchzuführen. In drei Monaten habe sie schon zehn solcher Kurse gehalten.

Unterstützt wird die Arbeit der Christusträger-Schwestern durch die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe (früher Deutsches Aussätzigen-Hilfswerk). Schwester Adelheid Nestele ist es wichtig, dass die Arbeit vor Ort in Pakistan und die Menschen nicht in Vergessenheit geraten. „Lepra ist behandelbar und heilbar, aber nur durch frühe Erkennung und Behandlung kann man den Betroffenen ein normales Leben ermöglichen“, verdeutlicht sie, dass man in den Anstrengungen nicht nachlassen dürfe. dr

