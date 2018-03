Lernen an der Seebergschule

Anzeige

Bensheim.„Ich konnte mir nicht vorstellen, was hier alles angeboten wird“, sagte eine Besucherin der Seebergschule am Samstag. Bei einem Tag der offenen Tür präsentierte die Einrichtung mit dem Schwerpunkt auf geistiger Entwicklung ihre Fördermöglichkeiten sowie Unterrichtsinhalte und -methoden.

Die Gäste staunten über die vielfältigen Materialien, die in der Schule für die Bereiche Deutsch, Rechnen und Sachunterricht zur Verfügung stehen, um einen individuell an die Schüler angepassten Unterricht zu gewährleisten. Neben den klassischen Unterrichtsfächern, die natürlich auch an der Seebergschule von großer Bedeutung sind, gibt es besondere Förder- und AG-Angebote, die sich ebenfalls am Wochenende präsentierten.

So bietet die Seebergschule unter anderem das heilpädagogische Begleiten mit dem Pferd, einen Mofakurs, eine Schülerzeitungs-AG, Tanz und vieles mehr an. Vielfältige Möglichkeiten im Bereich der sogenannten Unterstützten Kommunikation konnten die Besucher beim Tag der offenen Tür begutachten und sogar selbst ausprobieren.