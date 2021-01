Auerbach.Die Schillerschule in Auerbach entwickelt ihr Konzept in den Klassenstufen 5 und 6 weiter und stellt die Schülerpersönlichkeit in den Vordergrund, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Am Samstag, 30. Januar, veranstaltet die Schule einen digitalen Tag der offenen Tür.

Wie kann man sich das vorstellen und was versteht man eigentlich darunter? „Ich kann mir in meiner Lernzeit selbst einteilen, wann ich welche Aufgaben in meinen Hauptfächern erledige und meine Fachlehrer in der Schule direkt fragen, wenn ich etwas nicht verstehe. Nach der Schule brauche ich dann keine Hausaufgaben mehr zu machen, sondern geh mit meinen Freunden spielen“, erzählt Marie, eine Schülerin aus der 5. Klasse.

„Ich spiele jeden Tag in der einstündigen Mittagspause mit anderen aus der Klasse Fußball. Das ist cool und gab’s in meiner alten Schule nicht“, entgegnet Nils. „Ich kann mich super auf meine Klassenarbeiten vorbereiten, weil unsere Lehrer mit Hilfe von Listen uns Tipps geben, was wir üben und wiederholen sollen“, erklärt Xenia. „In unserer Projektarbeit kann ich an einem großen Thema wie dem Sonnensystem, Hundertwasser oder dem Kriminalfall Ötzi in der Gruppe arbeiten. Das macht Spaß“, berichtet Niko.

Details auf der Homepage

Aus den Erzählungen der Schüler wird deutlich, um was es der Schillerschule geht: Lernen zu lernen und sich seine Arbeitszeit sinnvoll einzuteilen, direkte Ansprechpartner bei Fragen und nicht zuletzt gemeinsam Spaß zu haben und gemeinsam zu lernen.

Nachmittags bleibt dann noch genügend Zeit für Freunde, Familie und Hobbys oder zur Teilnahme am Ganztag-Programm der Schillerschule.

Für ausführliche Informationen zum Konzept der Schillerschule stehen mehrere detaillierte multimediale Angebote und Ansprechpartner auf der Homepage der Schillerschule unter www.schillerschule-bensheim.de am 30. Januar von 10 bis 13 Uhr zur Verfügung. red

