Lernwaben als Rückzugsorte an der Heckler-Schule

Bensheim.Ein bisschen erinnert eine der Wände in der Bücherei der Bensheimer Joseph-Heckler-Schule neuerdings an die Welt der Bienen, neun Waben reihen sich dort aneinander und übereinander. In dieser Woche sind sie von einer Schweizer Firma aufgebaut worden.

Was hier zu sehen und zu erleben ist, sind Lernwaben. Und die sollen Schülern Rückzugsorte sein. Lesen, überlegen, schreiben, träumen oder sich einfach nur ausruhen und den Alltag vergessen, vieles ist dort möglich. Rund 16 500 Euro, so hieß es in dieser Woche bei der Vorstellung der Waben, seien vom Kreis investiert worden. In der Reihe der hessischen Schulen habe die Joseph-Heckler-Schule mit den Waben aus Holz eine Vorreiterrolle übernommen, in Deutschland sei sie die zweite Schule, die ein solches Interieur bekommen hat. Vergleichbares aus Karton gibt es andernorts mehrfach.

Es war ein Zufall, durch den die Bensheimer Grundschule auf die Lernwaben aufmerksam gemacht wurde. Der Weg führte über das Engagement als bienenfreundliche Schule zu der neuen Ausstattung. Zwei Tage war die Schweizer Firma, die Planidee GmbH steht hinter dem Konzept, vor Ort zugange, dann waren die Lernwaben fertig. Getestet wurde deren Gemütlichkeit sogleich von Vertreterinnen der Schulleitung und des Kreises sowie von Mitarbeitern des Planidee-Teams. Das Foto zeigt (oben, von links): Marion Rösch, Planidee, und die stellvertretende Schulleiterin Maria Rothfritz sowie (unten, von links) Schulleiterin Brigitte Wirth-Löffler, David Spahn von Planidee, und Kathrin Kocher von der Schule und Gebäudewirtschaft des Kreises Bergstraße. thz/Bild: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.08.2020