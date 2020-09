Lesefestival als Glanzlicht in Corona-Zeiten

Bensheim.Kultur steht in Zeiten der Pandemie vor besonderen Herausforderungen. Das zeigt nicht zuletzt die lange Liste an abgesagten Veranstaltungen oder terminlich verschobenen Auftritten. Dass nun in Bensheim vom 17. bis 22 Oktober zum mittlerweile 18. Mal das Lesefestival ausgerichtet werden kann, dafür dürfen sich die Organisatoren Heidi Scharschmidt vom Eigenbetrieb Stadtkultur und Museumsleiter

...