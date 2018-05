Anzeige

Bensheim.Im Pausenhof des Goethe-Gymnasiums fand in der vergangenen Woche erneut ein großer Bücherflohmarkt statt. Zwei Stunden lang konnten Schüler der fünften bis siebten Klassen ihre gesammelten Werke zum Verkauf anbieten oder in fremden Privatbibliotheken wühlen. Organisiert wird die Lesebörse alle zwei Jahre von der Fachschaft Deutsch.

Fast jeder hat etwas gefunden im facettenreichen Angebot. Bekannte Kinderbuch-Klassiker wie Pippi Langstrumpf kuschelten sich neben moderne Geschichten über Harry Potter oder die „Warrior Cats“. Viele Schüler und Schülergruppen warben aktiv für ihren Stand und wechselten sich ab mit dem Verkauf.

Die Preise wurden individuell festgelegt oder persönlich verhandelt. Der Spaß an der Literatur und am Stöbern stand im Vordergrund. Anlass war der Welttag des Buches in der vergangenen Woche am 23. April. Lesen war auch das Thema der Workshops, die von Lehrern und Schülern für alle interessierten Flohmarkt-Gänger angeboten wurden. Darunter eine Dichterwerkstatt, ein Bastelkurs für Lesezeichen und Wettbewerbe rund ums Buch.